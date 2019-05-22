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Новости. Общество
20:40, 22 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Правительство отказалось поддержать законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, разработанный депутатами от КПРФ и вводящий ответственность чиновников за оскорбления граждан

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", — сообщает ТАСС.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за неуважительные высказывания в адрес граждан, в феврале 2019 года. Согласно их проекту закона, за оскорбление россиян чиновнику могли грозить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб. или должностная дисквалификация на срок до трех лет.

Подобные инициативы появились в ответ на законы за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости, которые вступили в силу с 29 марта. Обе инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все — от "Единой России").

За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

 

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Комментарии

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Zim
2019-05-22 21:09:50
А как можно у нас управлять народом если его не оскорблять? Разве он (народ) по хорошему понимает? Коммунисты и прочие они что, страну с помощью такого закона развалить хотят? Разве не должен народ (простой человек) знать свое место? Разве можно власть наказывать?
кир
2019-05-22 21:25:19
Zim, не знают смертные, простые люди место им подобающее в общественном устройстве. Чиновники тоже не знают. Как быть?
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