Правительство оценило законопроект об отпуске отцам новорожденных детей

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных детей.

Заключение кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Согласно законопроекту, предлагается дать мужчинам право на отпуск до 10 календарных дней со дня, следующего за днем рождения ребенка, с сохранением заработной платы. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс РФ, сам законопроект пока не внесен в Госдуму.

В правительственной комиссии указали на то, что сейчас "в целях вовлечения отца в воспитание детей трудовое законодательство предоставляет возможность отцу оформить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней" в случае рождения ребенка и отпуск по уходу за ребенком.

"Законопроектом нечетко определена правовая природа предлагаемого нового вида отпуска, поскольку в законопроекте идет речь о дополнительном отпуске с сохранением заработной платы, но в то же время проектируемые положения включаются авторами законопроекта в статью 255 Кодекса об отпуске по беременности и родам, который предполагается предоставить отцу на основании листка нетрудоспособности", - сказано в проекте отзыва. В кабмине считают, что такая "неопределенность приведет к возникновению трудностей в правоприменительной практике".