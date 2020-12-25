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Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги

Новости. Общество
21:05, 25 Декабря 2020
фото: © официальный сайт правительства Карелии/gov.karelia.ru
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги.

Проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.

Проект был внесен в Госдуму в сентябре главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.

Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс. Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.

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