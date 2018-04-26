Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 26 Апреля 2018

Правительство предложило повысить до 5 тысяч рублей госпошлину за загранпаспорт

По теме

Ким Кардашьян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать
26.04.18 21:30
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыков
26.04.18 21:05
Ведущая программы "Давай поженимся" сделает интимную пластику перед свадьбой
26.04.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей госпошлины за выдачу загранпаспорта с биометрическими данными.

Кроме того, согласно законопроекту, с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет, сообщает "Интерфакс".

Помимо этого, устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации автомобиля. Выдача свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность и изготавливаемого на пластиковой основе будет стоить 1,5 тыс. рублей, а выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или обветшавшего, и изготовленного на пластиковой основе, будет стоить 3 тыс. рублей.

Авторы законопроекта поясняют рост госпошлины расходами, которые связаны с применением электронного носителя информации, изготовлением документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных. Общие затраты для выдачи этих документов, по оценкам МВД, составят порядка 44,2 млрд рублей.

В пояснении к законопроекту указывается, что госсредств, выделяемых на эти цели, не хватает, они покрывают порядка 42% фактических затрат МВД. Увеличение госпошлины позволит обеспечить дополнительное поступление 42,3 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

Ранее правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца.

По теме

Ким Кардашьян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать
26.04.18 21:30
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыков
26.04.18 21:05
Ведущая программы "Давай поженимся" сделает интимную пластику перед свадьбой
26.04.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?
24.04.2018, 13:27
Алиханов выиграл суд по правам человека

Аналитика

Сегодня 11:23
Обществоведение
"А о детях вы подумали?" 1
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 11
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 5
19.04.2018 13:51
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2018 09:55
Личное мнение
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 10
19.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
Сегодня 16:44
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»