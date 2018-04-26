Правительство предложило повысить до 5 тысяч рублей госпошлину за загранпаспорт

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей госпошлины за выдачу загранпаспорта с биометрическими данными.

Кроме того, согласно законопроекту, с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет, сообщает "Интерфакс".

Помимо этого, устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации автомобиля. Выдача свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность и изготавливаемого на пластиковой основе будет стоить 1,5 тыс. рублей, а выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или обветшавшего, и изготовленного на пластиковой основе, будет стоить 3 тыс. рублей.

Авторы законопроекта поясняют рост госпошлины расходами, которые связаны с применением электронного носителя информации, изготовлением документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных. Общие затраты для выдачи этих документов, по оценкам МВД, составят порядка 44,2 млрд рублей.

В пояснении к законопроекту указывается, что госсредств, выделяемых на эти цели, не хватает, они покрывают порядка 42% фактических затрат МВД. Увеличение госпошлины позволит обеспечить дополнительное поступление 42,3 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

Ранее правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца.