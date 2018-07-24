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Новости. Общество
22:00, 24 Июля 2018

Правительство РФ предложит индексировать пенсии ежегодно с 1 января

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Правительство РФ ко второму чтению пенсионного законопроекта в Госдуме намерено внести изменения в порядок индексации пенсий - ежегодно с 1 января.

"В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем был ранее", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений во вторник.

Как пишет "Интерфакс", сейчас пенсии индексируются дважды: 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда России. В правительстве ранее заявляли, что в случае повышения пенсионного возраста в России пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции - 7% в год, таким образом, средняя пенсия будет расти примерно на тысячу рублей в год и к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей (сейчас 14,4 тыс.).

Между тем, ранее в июле замглавы Минтруда России Андрей Пудов заявлял, что в его ведомстве оценивают возможность изменить существующий порядок индексации пенсий - в феврале и в апреле - чтобы обеспечить рост средней пенсии в России на обещанные правительством 7% в год в случае принятия изменений в пенсионное законодательство.

"Мы рассматриваем вопрос о модернизации процедуры индексации пенсии, имея ввиду, что годовой доход пенсионера вырастет на 12 тысяч", - сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в 12 июля, отвечая на вопросы сенаторов - членов профильного комитета Совета Федерации, как обеспечить рост пенсии на 12 тысяч в год, если пенсия индексируется во второй и четвертый месяц года.

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Комментарии

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deep
2018-07-24 22:25:31
Работа щит индексацию верните. Мы платим налогов в несколько раз больше цифири индексации: 30%- пенсионный и социалка + 13% НДФЛ, а правительство не хочет индексировать мелочь - 4-5%! Как ещё можно называть этих чмош......в?
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