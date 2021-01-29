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Правительство РФ проиндексировало социальные пособия

Новости. Общество
19:40, 30 Января 2021
фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий с 1 февраля.

Так, с понедельника на 4,9 процента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это ветераны, инвалиды, пострадавшие в Чернобыле и Семипалатинске, герои СССР и России, а также другие категории льготников, пишет РИА Новости.

Индексация коснется и некоторых выплат для семей с детьми. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Кроме того, индексируется входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц.

Помимо этого, в феврале до 6424,98 рубля увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.

Всего на индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей.

Ранее пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Карелии после индексации.

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