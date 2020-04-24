Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, пишет ТАСС.

"Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей - в других регионах страны", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Как следует из правил программы, льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. В тексте указывается, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей. Оператором программы выступит финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

22 апреля Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля.