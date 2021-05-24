Правительство РФ выделило более 10 миллиардов на закупку лекарств для больных детей

Средства поступят в распоряжение государственного внебюджетного фонда «Круг добра».

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для больных детей. Как сообщили в федеральном правительстве, средства поступят в распоряжение государственного внебюджетного фонда «Круг добра».

«Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 миллиардов рублей», – рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, которое состоялось 24 мая.

Ранее правительство РФ утвердило порядок помощи детям за счет фонда. В документе отмечается, что выделенные средства можно направлять на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения, покупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Кроме того, прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание, однако решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.