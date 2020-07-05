890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым 3
Сегодня 10:24
Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией
Сегодня 08:49
Грозы и ливни надвигаются на Карелию
Сегодня 12:41
Глава Карелии поздравил президента Segezha Group с днем рождения
Сегодня 09:50

Правительство России направит в регионы средства на создание временных рабочих мест

Новости. Общество
14:00, 05 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
Загрузка...

Федеральный центр выделил регионам более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости о ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Более 4 миллиардов рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.

Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Отмечается, что эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, а Роструд проконтролирует их целевое использование.

Ранее сообщалось, безработных обучат и направят на работу по заявкам крупных предприятий Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-05 16:00:44
Предприятия республики срочно нуждаются в блогерах, реперах, известных фотографах и КВНщиках.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 4
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 20
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 4
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»