890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарку вынесло в кювет в Карелии, травмирована пассажир 1
Сегодня 09:44
Семеро пожарных тушили баню в районном центре Карелии
Сегодня 09:57
Дистанционные мошенники обманули жителей Кондопоги, написав им от имени знакомых в соцсетях 1
Сегодня 11:25

Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?

Новости. Общество
14:05, 22 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
Загрузка...

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на источник во властных структурах.

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник "РИА Новости" в правительстве. По его словам, скорость распространения заболевания в России соответствует показателям Испании, Германии, Франции и Великобритании - ежедневный прирост составляет 27-33%. Источник агентства в информационно-коммуникационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отрицает информацию о планах по введению жестких мер.

"Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», сказал собеседник агентства. По его мнению, у России есть запас времени для принятия более жестких мер, но они должны быть "действительно решительными".

По словам источника агентства, российские власти рассматривают такие меры, как проведение массового тестирования контактировавших с заболевшими; изоляцию людей; закрытие границ; закрытие мест массового скопления людей.

Для стабилизации экономики власти рассматривают поддержку малого и среднего бизнеса и отраслей, которые в большей степени пострадали от введения ограничений. Источник в правительстве утверждает, что официальные органы стремятся "к максимальному открытию" данных о масштабах и последствиях распространения коронавируса.

Источник "РИА Новости" в информационно-коммуникационном центре не подтвердил информацию, что власти склоняются к введению "решительных мер по ужесточению карантину". Он утверждает, что информация не соответствует действительности.

Напомним, в России с 18 марта запрещен въезд иностранцев и лиц без гражданства. Для возвращающихся из-за границы россиян введен обязательный двухнедельный карантин.

В России зарегистрировано более 300 случаев заболевания, в мире - более 311 тыс. Умерли около 13,2 тыс. человек.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-03-22 18:48:26
А смысл карантина ??? Если лечения в стране нет никакого , от этой гадости (((
кир
2020-03-22 17:54:33
И военного положения.
Алексей Долгов
2020-03-22 17:09:25
Это что за изоляция? Турист прилетает из страны, где карантин, прилетает в Москву или Питер, а дальше летит в свой город, контактируя с сотнями пассажиров и только дома идёт на изоляцию один, а не все кто с ним летит. Кого обманываем?
И это называется карантином?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

Аналитика

20.03.2020 13:53
Капитал
"Нам оставят мертвый водоем"
Жители карельского поселка Ондозеро встали на защиту озера Унус от форелеводов.
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 1
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 7
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Какие меры принимаются в ТРЦ "Лотос-Плаза" для защиты от коронавируса
21.03.2020 10:03
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»