Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на источник во властных структурах.

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник "РИА Новости" в правительстве. По его словам, скорость распространения заболевания в России соответствует показателям Испании, Германии, Франции и Великобритании - ежедневный прирост составляет 27-33%. Источник агентства в информационно-коммуникационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отрицает информацию о планах по введению жестких мер.

"Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», сказал собеседник агентства. По его мнению, у России есть запас времени для принятия более жестких мер, но они должны быть "действительно решительными".

По словам источника агентства, российские власти рассматривают такие меры, как проведение массового тестирования контактировавших с заболевшими; изоляцию людей; закрытие границ; закрытие мест массового скопления людей.

Для стабилизации экономики власти рассматривают поддержку малого и среднего бизнеса и отраслей, которые в большей степени пострадали от введения ограничений. Источник в правительстве утверждает, что официальные органы стремятся "к максимальному открытию" данных о масштабах и последствиях распространения коронавируса.

Источник "РИА Новости" в информационно-коммуникационном центре не подтвердил информацию, что власти склоняются к введению "решительных мер по ужесточению карантину". Он утверждает, что информация не соответствует действительности.

Напомним, в России с 18 марта запрещен въезд иностранцев и лиц без гражданства. Для возвращающихся из-за границы россиян введен обязательный двухнедельный карантин.

В России зарегистрировано более 300 случаев заболевания, в мире - более 311 тыс. Умерли около 13,2 тыс. человек.