Правительство России выделит 22 млрд рублей на дорогостоящие лекарства и медтехнику для больных детей

Федеральные власти увеличат ассигнования на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева.

Правительство России выделит 22 миллиарда рублей рублей на приобретение дорогостоящих лекарств и медтехники для больных детей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 13 декабря на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, за счет выделенных средств образованный по инициативе президента РФ фонд «Круг добра» обеспечит тяжелобольных детей лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

«При его участии дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей, – напомнил премьер. – Такая практика будет продолжена».

Как отметил Михаил Мишустин, федеральные власти намерены и дальше совершенствовать медицинскую помощь для маленьких граждан.

«По решению главы государства более 10 лет назад был создан Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева. Сегодня это наше ведущее учреждение, которое занимается вопросами детской гематологии и онкологии. Уже сейчас его специалисты помогают деткам с очень сложными диагнозами из всех регионов страны. На расширение и реконструкцию центра Правительство дополнительно направит свыше 560 миллионов рублей. Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать еще больше жизней», – сообщил российский премьер-министр.