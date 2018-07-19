Правительство собирается сократить сроки выдачи сертификатов на маткапитал

Правительство России рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал с одного месяца до 15 дней с момента приема заявки.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Трансляцию заседания вел телеканал "Россия 24".

"Мы рассмотрим законопроект, который позволит сократить срок выдачи сертификата на материнский капитал вдвое — с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления. Программа материнского капитала должна быть подспорьем в решении материальных проблем, ну и вполне понятно, что люди хотят получить сертификат как можно быстрее и без лишних проволочек", — сказал Медведев.

Что еще обсудили в правительстве о господержке, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".