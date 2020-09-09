Правительство упростило доступ иностранных лекарств на российский рынок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поставление, упрощающее вывод зарубежных производителей медикаментов на российский рынок.

"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — цитируют "Известия" сообщение правительства.

Уточняется, что проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Специалисты проводят экспертизу препаратов зарубежного производства, результатом их работы становятся отчеты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов.

Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить устранение выявленных госконтролерами недочетов только во время следующей проверки. В соответствии с новыми законодательными нормами в случае обнаружения несоответствий зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий еще до того, как сформирован инспекционный отчет.

"Решение также поможет привести российское законодательство в соответствие с Правилами проведения фармацевтических инспекций, утвержденными Советом ЕЭК", — добавили в кабинете министров.

7 августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы, а также орфанных заболеваний у детей.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором призвал больше не допускать перебоев в поставках жизненно необходимых и важных лекарств и не относиться к этому халатно.

По его словам, некоторые чиновники относились к поставкам таких препаратов так, как к закупке канцтоваров.

Российский лидер потребовал от кабмина безупречно отладить работу по ввозу не зарегистрированных в России лекарств, в том числе иностранных, чтобы они своевременно поступали пациентам.

13 января занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 млн рублей на закупку за границей лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.