Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Так, с марта 2019 года получит маркировку табачная продукция. С июля — обувь, сообщает РИА Новости.

А с декабря следующего года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду; трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки; постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки.

В справке к документу отмечается, что цель такого решения — снижение оборота контрафактной продукции.