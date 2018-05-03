Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке

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Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Так, с марта 2019 года получит маркировку табачная продукция. С июля — обувь, сообщает РИА Новости.
А с декабря следующего года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду; трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки; постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки.
В справке к документу отмечается, что цель такого решения — снижение оборота контрафактной продукции.
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