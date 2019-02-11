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Новости. Общество
12:07, 11 Февраля 2019
фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Правоохранители из Карелии задержали в Москве телефонных мошенниц из СНГ

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемые в телефонном мошенничестве женщин.

По данным МВД Карелии, в полицию Петрозаводска с осени 2018 года стали обращаться жители, которые сообщали, что из-за телефонного мошенничества лишились денег.

Обман начинался с телефонного звонка на домашний телефон пенсионерок. Звонившая женщина представлялась сотрудником системы пенсионного обеспечения и сообщала о реформе, в соответствии с которой людям преклонного возраста якобы положена компенсация. После этого пенсионерку просили отправиться к банкомату, где по мобильному телефону диктовали действия. Потом связь обрывалась и спустя время потерпевшие понимали, что лишились всех денег, которые были на счетах. Суммы ущерба варьировались от 15 до 300 тыс. рублей. Кто-то из заявителей копил деньги в течение многих лет.

Выяснилось, что звонки поступали из Москвы, куда и выехали сотрудники карельской полиции. При силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии Карелии оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались гражданки одной из стран СНГ 44 и 33 лет. Одна из них находится на территории России нелегально.

По версии следствия, женщины в рабочие дни обзванивали жителей различных регионов страны. Они использовали телефонные справочники, которые размещены в Интернете. Осенью прошлого года злоумышленницы стали звонить по телефонным номерам, зарегистрированным в Петрозаводске. В январе 2019 года их деятельность была пресечена.

В настоящее время подозреваемым инкриминируется не менее 15 эпизодов преступной деятельности, ущерб по которым составил около 1 млн рублей. В отношении гражданок избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что при обыске у подозреваемых было изъято не более 100 тыс. рублей. Как они пояснили, чужие деньги тратились на конспирацию, в том числе аренду помещения, а также создание хороших условий собственной жизни.

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