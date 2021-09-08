Правоохранительные органы заставили демонтировать опасный для детей батут в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска по инициативе регионального управления Следственного комитета РФ добилась демонтажа надувного батута в развлекательном центре за нарушения требований безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Поводом для вмешательства Следкома стала публикация в СМИ

о надувном батуте, расположенном в микрорайоне Ключевая. Проверка развлекательного центра показала, что батут, не отвечает требованиям безопасности.

Следственные органы направили информацию в администрацию города, в результате батут был демонтирован.

В Следкоме отметили, что поводом для проверки может быть любая информация, в том числе, в социальных сетях о состоянии детских площадок.



«Прежде чем гулять с детьми на детской площадке, оцените ее техническое состояние и целостность металлических конструкций. Посмотрите хорошо, чтобы не было острых углов, обломков древесины, поломанных качелей. В песочнице не должно быть осколков стекол, палок», — пояснили в пресс-службе управления.