Праздничный салют завершил 319-й день рождения Петрозаводска (ВИДЕО)

Празднование Дня города 25 июня завершилось фейерверком.
Видео праздничного фейерверка, завершившего программу празднования Дня города в Петрозаводске, появилось в паблике городской администрации. Салют состоялся ровно в полночь.
Праздничный салют снимали сотни горожан, отмечающих День города на набережной Петрозаводска.
Ранее появились фото бригантины с алыми парусами, вошедшей в акваторию Онего.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание