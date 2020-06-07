С чем встречает Республика Карелия свое столетие?

Решение главы Карелии Артура Парфенчикова отказаться от юбилейных торжеств, которые были назначены на сентябрь, выглядит вполне логичным даже без ссылки на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Праздновать особо нечего, да и не на что – из-за тяжелой ситуации с поступлением доходов в карельскую казну республиканскому руководству пришлось в начале июня фактически вводить в регионе режим жесткой экономии. И хотя на коронавирус можно списать сегодня все провалы в реализации Федеральной целевой программы развития Карелии, ощущение того, что республика встречает юбилей у "разбитого корыта", не покидает.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова "Юбилей у "разбитого корыта".