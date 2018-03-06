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Новости. Общество
19:10, 06 Марта 2018
фото: Анна Михалкова с двумя сыновьями/ instagram.com/okmagazine_ru

"Предлагаете спаивать молодежь?": публикация Анны Михалковой о сыне вызвала резонанс в Сети

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Анна Михалкова поделилась с поклонниками случаем из жизни ее 17-летнего сына, публикация актрисы вызвала споры в Интернете.

Как пишет портал "Дети", на днях 17-летнему Андрею, сыну Михалковой,  отказали в обслуживании в книжном магазине. Юноша зашел туда, чтобы купить произведения Сергея Довлатова, но ему не продали нужные книги, так как в них содержится ненормативная лексика, а Андрей еще не достиг совершеннолетия.

Анна прокомментировала эту историю в своем микроблоге. Она с иронией отнеслась к случившемуся: Михалкова заявила, что молодым людям, интересующимся литературой, нужно оказывать особое внимание, а не отказывать в приобретении произведений классиков.

"Мне кажется, что к любому подростку, который сам зашел купить книжку, должны подбегать с букетиком цветов, упаковкой чипсов, баночкой кока-колы... может быть, даже с кружечкой пива!" – написала она.

Эта публикация вызвала резонанс. Многим не понравилось, что Михалкова предлагает, хоть даже и в шутку, "встречать" алкогольным напитком подростков в книжных магазинах. "Кажется не кажется, есть закон. Какие претензии к магазину в таком случае? Вас, люди, не понять — нарушать закон плохо, соблюдать опять плохо! Ну, а с колой и чипсами вообще учудили, честное слово! Нашли чем поощрять! Детей! Еще и пиво приплели до кучи!", "Цензура есть цензура", "Предлагаете спаивать молодежь?" — возмутились пользователи.

По данным портала, у Анны Михалковой и ее супруга подрастает трое детей: два сына, родившиеся с разницей в год, и 4-летняя дочка.

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