Предновогодняя неделя в Карелии будет холоднее, чем обычно

Гидрометцентр России дал прогноз погоды на предпраздничные дни, в Карелии и Мурманской области температуры ожидаются ниже нормы.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает "Российская газета".

"В нынешнем декабре, как показывают наши наблюдения, повторяется сценарий 1969 года, то есть почти 50-летней давности, когда окончание декабря в центре России было довольно морозным - до минус 20 градусов опускались столбики термометров по ночам. Но пока мы ожидаем до минус 16 градусов", - уточнила Паршина.

Ниже нормы в начале недели будет температура в Мурманской области и Карелии, а также в Ленинградской и Архангельской областях. Днем температура там от 12 до 15 градусов мороза, в центральных районах Мурманской области при прояснениях ночью минус 20-25 градусов.

На юге предновогодняя неделя начнется с дождей. В Крыму тепло - днем плюс 5-10 градусов. А в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа осадки, ветер и примерно 13-15 градусов со знаком плюс. Примерно такая же температура воды и в Черном море, так что закаленные люди вполне могут искупаться.