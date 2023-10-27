Несуществующий самарский комбинат перерабатывал мясо и рыбу в Петрозаводске

Предприятие из Самары по фиктивным документам перерабатывало мясо и рыбу на комбинате-фантоме в Петрозаводске.

В управление Россельхознадзора от Минсельхоза Карелии поступила информация о выявлении фальсифицированной продукции, которая была произведена на предприятии в Петрозаводске.

Как установили в республиканском Россельхознадзоре, предприятие из Самарской области зарегистрировало в автоматизированной системе «Меркурий» площадку–склад мясоперерабатывающего комбината в Петрозаводске и предоставило фиктивные документы.

На этой площадке в Петрозаводске самарская организация с 5 по 18 октября изготавливал различную мясную и рыбную продукцию, сырье для которой имело поддельные документы.

Специалисты Управления провели проверку и установили, что в Петрозаводске по указанному адресу нет мясо- и рыбоперерабатывающих предприятий. То есть площадка-склад Самарского предприятия была фантомной.

Россельхознадзор исключил площадку мясоперерабатывающего комбината в Петрозаводске и предприятие из Самарской области из реестра, а также аннулировал учетные записи ответственных за оформление документов лиц и сами ветеринарные сопроводительные документы на продукцию.

Информация о незаконной деятельности несуществующего предприятия была передана в МВД Самарской области и МВД Карелии, а также в территориальные управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы сообщали о производителях кормов в Карелии, которые проверяли продукт в лабораториях-фантомах.