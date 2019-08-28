Предприятие в Карелии погасило долг перед работниками в размере 8 млн рублей

ООО "Рамручей" выплатило работникам зарплату после вмешательства прокуратуры Карелии, сообщили в надзорном органе.

На предприятии горнодобывающей отрасли в Беломорском районе образовалась задолженность по заработной плате за период с октября 2018 года по июль 2019 года в размере более 8 млн рублей.

Руководителю организации было внесено представление. Также была проведена выездная встреча с трудовым коллективом, по итогам которой прокуратура в интересах работников направила в суд 80 заявлений о выдаче судебных приказов и исков о выплате задолженности по заработной плате на сумму более 5,3 млн рублей. Все заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены.

К настоящему времени долги по заработной плате перед работниками ООО "Рамручей" полностью погашены.