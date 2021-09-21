Предприятие в Карелии полгода хранило 4 тонны рыбы сомнительного качества

Фирма из Костомукши не торопилась проводить экспертизу выловленной беломорской сельди и получила штраф, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Предприятие, зарегистрированное в Костомукше и занимающееся промышленным рыболовством, выловило с начала 2021 года 4,1 тонны беломорской сельди — весь улов хранился в морозильной камере морского контейнера в поселке Чупа Лоухского района.

При этом в ходе проверки специалистами Россельхознадзора выяснилось, что предприятие не оформляло в указанный период ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий». Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы также не проводилась.

Как объяснили в компании, рыба предназначалась для дальнейшей переработки — копчения — поэтому экспертизу и оформление документов планировалось провести после приготовления продукции.

За нарушение правил хранения продуктов животноводства предприятие было привлечено к административной ответственности. Штраф составил 10 тысяч рублей.