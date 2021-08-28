Предприятия Карелии готовы принять на вакансии швей переобученных безработных

Министерство экономического развития Карелии договорилось с руководителями предприятий легкой промышленности о подготовке специалистов на вакансии швей из числе безработных, состоящий на учете в службе занятости.

Этот вопрос обсуждался на заседании «круглого стола» о подготовке кадров для отрасли.

По итогам встречи принято решение подготовить 10 швей на базе петрозаводского Колледжа технологии и предпринимательства. Обучение планируется на сентябрь–октябрь 2021 года.

Также на «круглом столе» обсуждались возможности заключения договоров с работодателями о целевом обучении студентов и привлечения работников предприятий в качестве преподавателей. Кроме того, планируется участие предприятий легкой промышленности в согласовании образовательных программ, формировании контрольных цифр приема в учебные заведения.