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Предприятия Карелии готовы принять на вакансии швей переобученных безработных

Новости. Общество
08:05, 31 Августа 2021
фото: pixabay

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Министерство экономического развития Карелии договорилось с руководителями предприятий легкой промышленности о подготовке специалистов на вакансии швей из числе безработных, состоящий на учете в службе занятости.

Этот вопрос обсуждался на заседании «круглого стола» о подготовке кадров для отрасли.

По итогам встречи принято решение подготовить 10 швей на базе петрозаводского Колледжа технологии и предпринимательства. Обучение планируется на сентябрь–октябрь 2021 года.

Также на «круглом столе» обсуждались возможности заключения договоров с работодателями о целевом обучении студентов и привлечения работников предприятий в качестве преподавателей. Кроме того, планируется участие предприятий легкой промышленности в согласовании образовательных программ, формировании контрольных цифр приема в учебные заведения.

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