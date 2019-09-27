Предприятия в Петрозаводске оштрафовали за охранников без документов

Прокуратура Петрозаводска совместно с управлением Росгвардии провела проверку деятельности охранных предприятий, сообщили в ведомстве.

Установлено, что охранники находились на объектах в отсутствие правового статуса частного охранника, подтвержденного соответствующим удостоверением, и без личной карточки охранника, Также ими нарушались требования к форменной одежде.

Виновные лица оштрафованы на общую сумму 30 тысяч рублей.