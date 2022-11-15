Предприятиям Карелии в ближайшие 5 лет потребуется более 37 тыс. новых работников

Общая потребность работодателей Карелии в рабочих и специалистах на 2023–2027 годы составляет более 37 тыс. человек, прогнозирует Управление труда и занятости республики.

Об этом сообщила начальник Управления Елена Фролова на заседании Совета по вопросам высшего образования и науки, целевой подготовки кадров.

По словам Фроловой, специалисты с высокой квалификацией будут востребованы в медицине, образовании, экономике, финансовом менеджменте и в управлении персоналом. Прогнозируется значительный спрос на инженеров и специалистов в области строительства, деревообрабатывающих производств, безопасности. Кроме того, нужны инженеры-технологи, начальники цехов и смен в промышленности, специалисты в техносферной безопасности.

Наиболее востребованными по-прежнему будут оставаться работники со средним профессиональным образованием, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих. В них нуждаются организации с области медицины, дошкольного образования, почтовой связи, лесного и лесопаркового хозяйства, коммерции, товароведения, бухгалтерского учета, гостиничного дела операционной деятельности в логистике. Так же востребованы мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинисты локомотивов, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, операторы бумагоделательных и картоноделательных машин, повара, проводники на железнодорожном транспорте, администраторы.