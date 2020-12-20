Предприниматель Гольцев назвал Петрозаводск захолустьем из-за отвратительной уборки улиц (ФОТО)

Бизнесмен Роман Гольцев заявил, что дороги и тротуары карельской столицы покрыты непролазной грязью: такой вид города оттолкнет туристов, считает предприниматель.

Роман Гольцев рассказал в соцсети о плохом качестве уборки петрозаводских дорог и тротуаров. Он назвал виды карельской столицы "лунными пейзажами".

"Потратили на дороги и тротуары миллиарды федеральных денег, а нормальную уборку так и не смогли организовать. Дороги при таком обслуживании выйдут из строя очень быстро", - написал он.

По мнению предпринимателя, такой внешний вид столицы Карелии может оставить негативное впечатление у туристов, которые посетят Петрозаводск в новогодние праздники.

"Мало того, грязный город стыдно показывать туристам, а на новый год к нам приедет туристов немало. Хоть сколько миллиардов можно потратить, но как было захолустье, так и осталось", - заявил Гольцев.

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