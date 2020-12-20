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Предприниматель Гольцев назвал Петрозаводск захолустьем из-за отвратительной уборки улиц (ФОТО)

Новости. Общество
09:28, 21 Декабря 2020
фото: Роман Гольцев / ВК
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Бизнесмен Роман Гольцев заявил, что дороги и тротуары карельской столицы покрыты непролазной грязью: такой вид города оттолкнет туристов, считает предприниматель.

Роман Гольцев  рассказал в соцсети о плохом качестве уборки петрозаводских дорог и тротуаров. Он назвал виды карельской столицы "лунными пейзажами".

"Потратили на дороги и тротуары миллиарды федеральных денег, а нормальную уборку так и не смогли организовать. Дороги при таком обслуживании выйдут из строя очень быстро", - написал он.

По мнению предпринимателя, такой внешний вид столицы Карелии может оставить негативное впечатление у туристов, которые посетят Петрозаводск в новогодние праздники.

"Мало того, грязный город стыдно показывать туристам, а на новый год к нам приедет туристов немало. Хоть сколько миллиардов можно потратить, но как было захолустье, так и осталось", - заявил Гольцев.

Ранее предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев рассказал, почему бизнесмены судились с мэрией из-за вывесок

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-21 10:17:07
Какая власть , такие и улицы. . Социопат, я правильно говорю?)))
David
2020-12-21 09:48:10
Оркам нравится, орки создают себе " комфортную среду". Раскидывать грязь с солью у них " уборкой" зовется!
Бритва
2020-12-21 09:44:03
интересно было бы посмотреть на этого умника в кресле мэра. Но ничего не поменялась бы, он думает, что власть - это табличка с именем и должностью на дверях кабинета.
Гость
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