Предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев рассказал, почему бизнесмены судились с мэрией из-за вывесок

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил 20 октября решение городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы.

Под предлогом борьбы с уродливой рекламой петрозаводская администрация заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции, добились признания утвержденных требований недействующими.

"Столица на Онего" встретилась с одним из истцов, известным в Петрозаводске предпринимателем Романом Гольцевым и попросила его прокомментировать ситуацию.

– И каковы были ваши главные претензии к отмененным требованиям?

– Если соблюдать эти требования, в городе пришлось бы менять практически все вывески, потому что они не укладываются в утвержденные стандарты, при которых буквы должны быть определенного размера и световыми, но при этом, например, нельзя использовать подложку. И сразу возникает вопрос, а почему нельзя. Где эта художественная составляющая, которая не позволяет использовать подложку под буквы? Ведь все зависит от фасада здания и от содержания вывески! Или, скажем, требование к цвету букв, который должен быть согласован с цветом фасада. Но как можно привязывать цвет букв в вывеске к цвету фасада, если сейчас в центре города перекрасили почти все фасады? И что теперь – менять все вывески? А как быть с фирменными цветами, которые не подходят под цвет фасада?

Городская администрация в ответ на такие вопросы отправляла предпринимателей читать закон и, по сути, не комментировала происходящее никак. Предприниматели пытались согласовывать свои вывески, но ситуация заходила в тупик.

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