Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Есть надежда, что выкарабкается": Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии избитого младенца 7
05.10.2020 13:21
Пузырь лопнет: эксперт предсказал скорый ипотечный кризис в России 2
05.10.2020 21:05
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
05.10.2020 11:21
Рыбак утонул на озере в Карелии 2
05.10.2020 16:07
"Слов нет… Верим и надеемся": Глава Карелии прокомментировал ситуацию с избитым младенцем в Петрозаводске 13
05.10.2020 12:32

Предприниматель из Карелии обокрал банкомат на железнодорожной станции

Новости. Криминал
09:34, 06 Октября 2020
фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Загрузка...

Бизнесмен, находясь в соседнем с Карелией регионе в командировке, воспользовался некорректной работой банкомата на вокзале станции Апатиты, сообщили в пресс-службе Мурманского линейного отдела МВД.

Ранее судимый 33-летний карельский предприниматель находился в Мурманской области в командировке. Мужчина воспользовался некорректной работой банкомата, расположенного в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Апатиты. Выполнив 10 незаконных банковских операций при помощи своей банковской карты, он украл 101 тысячу рублей. Банкомат выдавал любителю легкой наживы купюры по 5 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска. Добыча военного составила 7 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-06 09:52:22
Воспользовался слабостью!
Только как он 101т.р. пятитысячными выудил?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Аналитика

05.10.2020 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 10
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»