Предприниматель из Карелии обокрал банкомат на железнодорожной станции

Бизнесмен, находясь в соседнем с Карелией регионе в командировке, воспользовался некорректной работой банкомата на вокзале станции Апатиты, сообщили в пресс-службе Мурманского линейного отдела МВД.

Ранее судимый 33-летний карельский предприниматель находился в Мурманской области в командировке. Мужчина воспользовался некорректной работой банкомата, расположенного в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Апатиты. Выполнив 10 незаконных банковских операций при помощи своей банковской карты, он украл 101 тысячу рублей. Банкомат выдавал любителю легкой наживы купюры по 5 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска. Добыча военного составила 7 тысяч рублей.