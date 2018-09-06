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Новости. Криминал
07:15, 06 Сентября 2018
фото: https://dpchas.com.ua

Предприниматель обвинен в мошенничестве за некачественный ремонт дорог в Карелии

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В Карелии прокуратура выявила нарушения при выполнении муниципального контракта по ремонту дорог.

Прокуратура Беломорского района провела проверку исполнения законодательства о закупках при выполнении муниципального контракта по ремонту дорог в одном из сельских поселений.

В результате проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель, с которым в сентябре 2017 года был заключен указанный контракт, в нарушение своих обязательств по договору не выполнил работы по установке подстилающего (выравнивающего) слоя под щебнем на двух улицах населенного пункта, а также не в полном объеме произвел другие работы.

При приемке работ он скрыл ука­занные факты от заказчика, представив к оплате невыполненные и произведенные с нарушением требований контракта рабо­ты.

В результате противоправных действий предпринимателя муниципальному образованию причинен значительный ущерб на сумму более 262,8 тысячи рублей, сообщают в прокуратуре Карелии.

Материалы проверки по данному факту прокурор района направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

На основании указанных материалов в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, сопря­женное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Ведется следствие.

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