Предприниматель осужден за продажу диска с сериалом «Смешарики» в Карелии

В Карелии суд взыскал деньги с предпринимателя, который продал DVD-диск с мультфильмами «Смешарики» и нарушил авторские права на изображения Кар-Карыча, Совуньи, Бараша, Копатыча и прочих персонажей.

Сегежский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Смешарики» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом информирует телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Карелии.

Требования истца были мотивированы тем, что 24 апреля 2019 года был установлен и задокументирован под видеофиксацию факт продажи от имени ИП компакт-диска DVD с сериями анимационного сериала «Смешарики».

Истец является обладателем исключительного права на рисунки персонажей «Смешариков». Он просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на рисунки персонажей «Крош», «Ежик», «Кар-Карыч», «Пин», «Совунья», «Бараш», «Нюша», «Копатыч», «Муня», «Муля», логотип «Смешарики», а также судебные расходы по оплате госпошлины, стоимость спорного товара.

Ответчик не оспаривал факт продажи товара, он просил суд снизить размер компенсации в связи с тяжелым материальным положением.

Суд взыскал с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав, снизив ее размер до 20 тыс. рублей, издержки на приобретение товара в размере 150 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 025 рублей. Решение не вступило в законную силу.