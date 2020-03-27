Предприниматель Петрозаводска: что ждет страну и бизнес после эпидемии

Предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев высказал прогноз о том, что ждет страну и бизнес после эпидемии и очередного экономического кризиса.

Какой бы оптимистичный сценарий развития ситуации в российской экономике мы не рассматривали, как было, уже точно не будет. Совпадение сразу нескольких довольно серьезных причин, которые имеют негативные последствия в один промежуток времени, бывает крайне редко. Три черных лебедя – это уже стая: коронавирус, падение цены на нефть, политическая обстановка в стране. Можно говорить о том, что одно следствие другого, но только отчасти.

В мире не работают некоторые заводы, не летают самолеты, люди сидят дома. Все эти причины уменьшают спрос на энергоносители, в первую очередь – на нефть. Нефть упала в цене – упал рубль. В очередном падении национальной валюты цена на нефть только катализатор, фундаментальные причины – в отсутствии сильной экономики в России. Можно рассказывать населению, что мы ни причем, это мировой кризис. Однако развитые экономические державы с демократическими правительствами просили за них не беспокоиться, у них хватит и денег, и инструментов разрешить свои проблемы.

Вопрос в нашем доморощенном кризисе, который продолжается уже с 2014 года. Шестой год подряд падают доходы, теперь уже очевидно, что на нас влияют санкции – и технически, и психологически. Главной угрозой нестабильности является повсеместно декларируемая стабильность.

Авторитарная система избавилась от самых светлых умов, экономистов, бизнесменов, ученых, политиков, оставив для управления только силовиков. Но как силовики будут разруливать экономику, мы знаем.

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