Предприниматель помог чиновнику похитить бюджетные деньги при строительстве пожарного пирса в поселке Карелии

В Медвежьегорском районе Карелии предприниматель получил условный срок за пособничество в хищении бюджетных средств при строительстве пожарного пирса в поселке Евгора.

В Медвежьегорском районе Карелии суд признал виновным в пособничестве в растрате 58-летнего предпринимателя.

Как сообщили в Следкоме Карелии, суд установил, что в 2018 году индивидуальный предприниматель оказал пособничество главе Паданского поселения Медвежьегорского района в присвоении денежных средств, выделенных по муниципальному контракту на строительство пожарного пирса в поселке Евгора.

Исполняя муниципальный контракт, предприниматель построил объект, который признали не пригодным для пожаротушения, а в актах и справках отразил заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно заключению эксперта, общее завышение стоимости строительных работ составило 161 700 рублей. Таким образом, при пособничестве подсудимого из местного бюджета главой поселения были похищены денежные средства в соответствующем размере.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.