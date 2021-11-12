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Предприниматель помог чиновнику похитить бюджетные деньги при строительстве пожарного пирса в поселке Карелии

Новости. Криминал
09:05, 21 Ноября 2021
фото: pixabay.com

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В Медвежьегорском районе Карелии предприниматель получил условный срок за пособничество в хищении бюджетных средств при строительстве пожарного пирса в поселке Евгора.

В Медвежьегорском районе Карелии суд признал виновным в пособничестве в растрате 58-летнего предпринимателя.

Как сообщили в Следкоме Карелии, суд установил, что в 2018 году индивидуальный предприниматель оказал пособничество главе Паданского поселения Медвежьегорского района в присвоении денежных средств, выделенных по муниципальному контракту на строительство пожарного пирса в поселке Евгора.

Исполняя муниципальный контракт, предприниматель построил объект, который признали не пригодным для пожаротушения, а в актах и справках отразил заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно заключению эксперта, общее завышение стоимости строительных работ составило 161 700 рублей. Таким образом, при пособничестве подсудимого из местного бюджета главой поселения были похищены денежные средства в соответствующем размере.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2021-11-21 09:37:08
Самобытные своих не судят. Только казнить, а не условный срок. Мой кот в ярости шипит. :) А Гену судят с особым пристрастием, потому как не с их диаспоры.
demari
2021-11-21 09:54:41
кир, скажи коту , чтобы шел работать . Бездельники оба ... :)
кир
2021-11-21 10:31:36
demari, дежурь сторожем и всё. Нашёл себе непыльную работёнку и то хорошо.
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