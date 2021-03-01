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Предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеется на суд присяжных

Новости. Общество
11:10, 02 Марта 2021
фото: © МВД Карелии
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Дело бизнесмена Евгения Яблокова, убившего гражданина Азербайджана в центре Петрозаводска, направлено в Верховный суд Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат потерпевших Анатолий Хоменя, прокурор подписал обвинительное заключение, и дело направлено в Верховный суд Карелии, так как обвиняемый хочет, чтобы его рассматривала коллегия присяжных, у него есть такое право, потому что грозит наказание свыше 10 лет лишения свободы за тяжкое преступление.

"Ему вменяется целый букет статей: основная "убийство", совершенное общеопасным способом, – п."е".ч.2. ст. 105 УК РФ, а также покушение на убийство - ч.3. ст. 30 УК РФ, подпункты "а". "е" ч.2. ст.105 УК РФ, он стрелял в двух убегавших азербайджанцев, одному прострелил капюшон, плюс два эпизода повреждения имущества – ч.2.ст. 167 УК РФ, в первом случае он во время стрельбы повредил машину, которая проезжала мимо, пуля попала в порог, а если бы на 20 сантиметров выше, то могла ранить водителя, и один выстрел был в дом: хозяйка квартиры нашла пулю, которая пробила стену насквозь", - рассказал адвокат из Санкт-Петербурга Анатолий Хоменя.

По словам Хомени, обвиняемый долго проходил психолого-психиатрическую экспертизу, где комиссия в итоге признала его вменяемым.

Отметим, что законом за данные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Евгения Яблокова защищает адвокат по назначению Анатолий Парфенчиков.

Напомним, бизнесмена Яблокова обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте 2020 года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

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Комментарии

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sergo
2021-03-02 12:50:53
Его по любому не забудут, не простят. И как только выйдет, сразу насадят на шампур.
Так что лучше бы сел на все 20 лет. Живее будет.
Изя
2021-03-02 11:56:35
Посадить и на долго , однозначно !!!! :)
кир
2021-03-02 11:51:51
Его лицо не нравится, - сказал кот.
театральный критик
2021-03-02 11:42:26
Нашампурить однозначно
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