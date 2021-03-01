Предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеется на суд присяжных

Дело бизнесмена Евгения Яблокова, убившего гражданина Азербайджана в центре Петрозаводска, направлено в Верховный суд Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат потерпевших Анатолий Хоменя, прокурор подписал обвинительное заключение, и дело направлено в Верховный суд Карелии, так как обвиняемый хочет, чтобы его рассматривала коллегия присяжных, у него есть такое право, потому что грозит наказание свыше 10 лет лишения свободы за тяжкое преступление.

"Ему вменяется целый букет статей: основная "убийство", совершенное общеопасным способом, – п."е".ч.2. ст. 105 УК РФ, а также покушение на убийство - ч.3. ст. 30 УК РФ, подпункты "а". "е" ч.2. ст.105 УК РФ, он стрелял в двух убегавших азербайджанцев, одному прострелил капюшон, плюс два эпизода повреждения имущества – ч.2.ст. 167 УК РФ, в первом случае он во время стрельбы повредил машину, которая проезжала мимо, пуля попала в порог, а если бы на 20 сантиметров выше, то могла ранить водителя, и один выстрел был в дом: хозяйка квартиры нашла пулю, которая пробила стену насквозь", - рассказал адвокат из Санкт-Петербурга Анатолий Хоменя.

По словам Хомени, обвиняемый долго проходил психолого-психиатрическую экспертизу, где комиссия в итоге признала его вменяемым.

Отметим, что законом за данные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Евгения Яблокова защищает адвокат по назначению Анатолий Парфенчиков.

Напомним, бизнесмена Яблокова обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте 2020 года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.