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Предприниматель в Карелии получил штраф за неубранную делянку

Новости. Общество
10:14, 22 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Александр Вильф

В Пудожском районе лесозаготовитель получил штраф в размере 35 тысяч рублей за неисполнение решения суда, сообщили в Управлении службы судебных приставов Карелии.

В Пудожском районе индивидуальный предприниматель по решению суда должен был произвести работы по укладке порубочных остатков в лесных кварталах Шальского лесничества.

Бизнесмен, проживая в Петрозаводске, не спешил исполнять решение суда и делянку в Пудожском районе в порядок не приводил. В результате об этом узнали приставы, и в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, который должник оплатил.

Пристав установил новый срок для исполнения судебного решения. Но предприниматель вновь проигнорировал просьбу, и был опять оштрафован, но уже на 30 тысяч рублей.

Неплательщику снова установили срок для исполнения судебного решения, и пригрозили должнику штрафом и судом. После предприниматель приехал в лес и сложил в штабеля все порубки, как ранее требовал суд.

Приставы отмечают, что 35 тысяч могли бы остаться в копилке бизнесмена, если бы он сразу исполнил решение суда.

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