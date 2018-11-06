Предприниматель выплатит 1,5 млн рублей за вылов рыбы сверх квоты

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Суд взыскал с индивидуального предпринимателя в Карелии более 1,5 млн рублей за вылов рыбы сверх разрешенной квоты.
Как рассказали в прокуратуре Карелии, на основании заключенного договора пользования водными биологическими ресурсами предпринимателю выдали два разрешения на добычу рыбы в озере Ведлозеро.
При проверке промысловых журналов был установлен перелов при отсутствии разрешения на добычу дополнительных объемов рыбы. Рыбаки привлечены к административной ответственности.
Верховный суд Карелии, а перед этим Петрозаводский городской суд согласились с доводами прокурора о том, что два рыбака, которые работали на предпринимателя, выловили рыбы свыше установленной квоты. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.
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