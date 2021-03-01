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Предпринимателей Карелии призывают поспешить с подачей заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"

Новости. Общество
10:00, 02 Марта 2021
фото: pixabay.com
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Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" продолжает принимать заявки на ежегодный региональный конкурс "Экспортер года 2021" среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

У предпринимателей республики осталось чуть больше месяца для того, чтобы стать участниками конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года. Они смогут померяться своими силами в номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года" (для торговых домов), "Прорыв года".

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 5 марта в электронной форме. Для этого необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте Акционерного общества "Российский экспортный центр". К заявке прилагается электронная копия о постановке на учет в налоговом органе организации, индивидуального предпринимателя.

Участниками конкурса могут быть юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальные предприниматели. Они должны быть зарегистрированы на территории Карелии и осуществлять экспорт товаров и услуг за пределы РФ. Предприниматели не должны иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также возврату бюджетных инвестиций. Участники не могут находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. К конкурсу не допускаются предприниматели – иностранные юридические лица, а также российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50 процентов.

Победителей конкурса в каждой номинации определит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов государственной власти республики, общественных организаций, предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса "Экспортер года" прошлых лет.

Лидеры конкурса, помимо диплома и приза, получат право использовать в своей документации и рекламных материалах присвоенное звание с указанием года, в котором проводился конкурс.

Среди призов "Экспортера года 2021" – сертификаты на покупку авиабилетов и оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых "Центром поддержки экспорта" мероприятий (международных бизнес-миссий и выставочно-ярморочных мероприятиях). Победителей ждут также сертификат на обучение деловому английскому языку на сумму не более 70 тысяч рублей, сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессе на территории Российской Федерации или за пределами территории нашей страны с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора и другие призы.

Организаторы конкурса просят предпринимателей поторопиться и не упустить свой шанс завоевать звание "Экспортер года 2021".

За дополнительной информацией можно обращаться в Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2, тел. 672064, 445400 доб. 444, почта: export@kr-rk.ru.

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