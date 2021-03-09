Предприниматели, державшие в опасности стариков в пансионате, увезли их из Петрозаводска после решения суда

Из-за нарушений пожарной безопасности Петрозаводский городской суд закрыл два пансионата для пожилых людей в столице Карелии.

С декабря 2020 года по январь 2021 года прокуратура Карелии провела проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими на территории Петрозаводска услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

В ходе проверок в деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований пожарной безопасности и противопожарного режима.

Так, были выявлены многочисленные факты ненадлежащего состояния электропроводки, отсутствия в помещениях пожарных извещателей, захламления путей эвакуации, не был обеспечен беспрепятственный выход из зданий через эвакуационные выходы вследствие запирания дверей на ключ.

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, по итогам рассмотрения приняты меры к устранению нарушений.

Кроме того, по результатам проверки прокуратурой города в отношении должностных лиц, ответственных за организацию работы по соблюдению требований пожарной безопасности в помещениях пансионатов, возбуждено 5 дел об административном правонарушении.

Постановлениями госинспектора Карелии по пожарному надзору указанные должностные лица привлечены к административной ответственности, с учетом характера допущенных нарушений им назначены наказания в виде предупреждения или административного штрафа.

Помимо прочего, проверкой установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей при осуществлении указанной деятельности на двух объектах с круглосуточным пребыванием людей допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не было обеспечено наличие системы пожарной сигнализации на объектах защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожаротушения (огнетушителей), носилок для лиц, не способных передвигаться самостоятельно.

В связи с изложенным прокурор города обратился в Петрозаводский городской суд с исковым заявлением с требованием о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по эксплуатации помещений обоих пансионатов до полного устранения выявленных нарушений.

Решением Петрозаводского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как стало известно "Столице на Онего", закрытыми пансионатами являются два помещения частного дома ухода "Надежда", ранее располагавшиеся на улице Фрунзе, 14-а и на улице Загородная, 15-а.

По сообщениям руководства дома ухода "Надежда", они свернули свою деятельность в Петрозаводске и переехали в Кондопогу.

"Мы переехали в Кондопогу, потому что пожарная охрана у нас нашла много недочетов и нам их не переделать: здание не позволяет сделать выходы и входы широкими. Мы нашли в Кондопоге помещение больше 200 кв.м, решили сделать дом ухода тут. Переехали недавно. Забрали всех подопечных - 9 стариков с Фрунзе и Загородной".