Предприниматели Карелии начали получать компенсации затрат на зарплату работников

Комиссионно такое решение принимается в Центре занятости населения Республики Карелия, куда обращаются предприниматели для того, чтобы получить средства.

С начала действия такой меры поддержки поступило более 30 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства.

Так, 17 апреля в агентство Кемского района обратился директор ООО "Причал" из поселка Рабочеостровск. Предприятие уже получило субсидию в размере 68 тыс 231 руб на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы, в данном случае аванса, выплаченного 14 работникам.

Размер компенсации – один минимальный размер оплаты труда (12130 рублей) на одного работника в месяц.

Директор ООО "Причал" Владимир Василенко рассказал, что такая помощь в период ограничительных мер очень нужна.

"В максимально короткие сроки мы оформили вместе со специалистами агентства занятости населения необходимые документы, и уже в апреле получили компенсацию, - рассказал Владимир Василенко. - Считаю, что это реальная помощь бизнесу, так как предприятие продолжает платить налоги и вносить необходимые платежи за работников. Планируем воспользоваться этой мерой поддержки и в мае".

Комиссия, принимающая решение о выплате данной компенсации, продолжает работать и оперативно реагировать на заявки работодателей.

Власти напоминают, что получить помощь могут малые и средние предприятия тех сфер, которые наиболее пострадали от ограничительных мер из-за коронавируса:

- розничная торговля (кроме торговли продовольственными товарами (и) или непродовольственными товарами первой необходимости);

- предоставление продуктов питания и напитков;

- предоставление мест для временного проживания;

- туристические агентства;

-услуги дошкольного образования;

- социальные услуги без обеспечения проживания;

- услуги парикмахерских и салонов красоты;

- автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам

- прочий сухопутный пассажирский транспорт;

- деятельность по организации конференций и выставок;

- образование дополнительное детей и взрослых;

- деятельность санаторно-курортных организаций;

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

- деятельность музеев;

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

- деятельность физкультурно-оздоровительная.

Эта мера поддержки будет действовать до отмены режима повышенной готовности.

Чтобы ее получить, работодателям нужно обратиться в агентства занятости населения. Напомним, они работают в дистанционном режиме, обратиться за информацией можно по телефонам или по электронной почте. Контакты здесь.