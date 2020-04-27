Предприниматели Карелии начали получать компенсации затрат на зарплату работников

Комиссионно такое решение принимается в Центре занятости населения Республики Карелия, куда обращаются предприниматели для того, чтобы получить средства.
С начала действия такой меры поддержки поступило более 30 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так, 17 апреля в агентство Кемского района обратился директор ООО "Причал" из поселка Рабочеостровск. Предприятие уже получило субсидию в размере 68 тыс 231 руб на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы, в данном случае аванса, выплаченного 14 работникам.
Размер компенсации – один минимальный размер оплаты труда (12130 рублей) на одного работника в месяц.
Директор ООО "Причал" Владимир Василенко рассказал, что такая помощь в период ограничительных мер очень нужна.
"В максимально короткие сроки мы оформили вместе со специалистами агентства занятости населения необходимые документы, и уже в апреле получили компенсацию, - рассказал Владимир Василенко. - Считаю, что это реальная помощь бизнесу, так как предприятие продолжает платить налоги и вносить необходимые платежи за работников. Планируем воспользоваться этой мерой поддержки и в мае".
Комиссия, принимающая решение о выплате данной компенсации, продолжает работать и оперативно реагировать на заявки работодателей.
Власти напоминают, что получить помощь могут малые и средние предприятия тех сфер, которые наиболее пострадали от ограничительных мер из-за коронавируса:
- розничная торговля (кроме торговли продовольственными товарами (и) или непродовольственными товарами первой необходимости);
- предоставление продуктов питания и напитков;
- предоставление мест для временного проживания;
- туристические агентства;
-услуги дошкольного образования;
- социальные услуги без обеспечения проживания;
- услуги парикмахерских и салонов красоты;
- автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам
- прочий сухопутный пассажирский транспорт;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность санаторно-курортных организаций;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность музеев;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность физкультурно-оздоровительная.
Эта мера поддержки будет действовать до отмены режима повышенной готовности.
Чтобы ее получить, работодателям нужно обратиться в агентства занятости населения. Напомним, они работают в дистанционном режиме, обратиться за информацией можно по телефонам или по электронной почте. Контакты здесь.
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