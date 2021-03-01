Предприниматели пожаловались на размер платы за вывоз мусора в Карелии

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ проанализировал, как выполняются установленные для бизнеса нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах – ситуация в Карелии удовлетворительная.

По словам бизнес-обмудсмена в Карелии Елены Гнетовой, анализировались тарифы на вывоз и утилизацию ТКО в отношении 7 категорий объектов предпринимательской деятельности: розничная продовольственная торговля, авто- и шиномонтажные мастерские, кинотеатры, общественное питание, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты.

По словам Гнетовой, по большинству позиций Карелия имеет нормативы накопления ниже средних значений по Российской Федерации. И лишь по тарифам для парикмахерских, косметических салонов и салонов красоты республика отнесена к группе из 20 регионов, где нормативы завышены. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".