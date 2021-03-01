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Предприниматели пожаловались на размер платы за вывоз мусора в Карелии

Новости. Общество
12:05, 02 Марта 2021
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ проанализировал, как выполняются установленные для бизнеса нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах – ситуация в Карелии удовлетворительная.

По словам бизнес-обмудсмена в Карелии Елены Гнетовой, анализировались тарифы на вывоз и утилизацию ТКО в отношении 7 категорий объектов предпринимательской деятельности: розничная продовольственная торговля, авто- и шиномонтажные мастерские, кинотеатры, общественное питание, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты.

По словам Гнетовой, по большинству позиций Карелия имеет нормативы накопления ниже средних значений по Российской Федерации. И лишь по тарифам для парикмахерских, косметических салонов и салонов красоты республика отнесена к группе из 20 регионов, где нормативы завышены.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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