Предпринимателя, расстрелявшего человека в центре Петрозаводска, оставили за решеткой до осени

Верховный суд Карелии продлил арест бизнесмена Евгения Яблокова, убившего гражданина Азербайджана в центре Петрозаводска.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат потерпевших Анатолий Хоменя, в пятницу, 12 марта, судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко продлил меру пресечения содержания под стражей обвиняемому Яблокову до 2 сентября.

Также суд принял решение по ходатайству Яблокова о рассмотрении его дела коллегией присяжных заседателей. Просить об этом Яблоков имеет право, так как за тяжкое преступление ему грозит наказание свыше 10 лет лишения свободы.

Верховный суд республики сегодня решил, что 1 апреля в заседании определят состав присяжных, которые будут принимать участие в рассмотрении дела Яблокова.

Как ранее сообщал адвокат Хоменя, Яблокову вменяется целый букет статей: основная "убийство", совершенное общеопасным способом, – п."е".ч.2. ст. 105 УК РФ, а также покушение на убийство - ч.3. ст. 30 УК РФ, подпункты "а". "е" ч.2. ст.105 УК РФ, он стрелял в двух убегавших азербайджанцев, одному прострелил капюшон, плюс два эпизода повреждения имущества – ч.2.ст. 167 УК РФ, в первом случае он во время стрельбы повредил машину, которая проезжала мимо, пуля попала в порог, а если бы на 20 сантиметров выше, то могла ранить водителя, и один выстрел был в дом: хозяйка квартиры нашла пулю, которая пробила стену насквоз.

По словам Хомени, обвиняемый долго проходил психолого-психиатрическую экспертизу, где комиссия в итоге признала его вменяемым. Но, как стало известно "Столице на Онего", уже в течение полугода Яблоков содержится в одиночной камере. И этим фактом, по словам Анатолия Хомени, он сильно недоволен.

Напомним, бизнесмена Яблокова обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте 2020 года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

Отметим, что законом за данные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Евгения Яблокова защищает адвокат по назначению Анатолий Парфенчиков.