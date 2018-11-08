Предпринимателя в Карелии оштрафовали за неправильно сделанный скотомогильник

В Сортавале индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф за то что он не назначил специального человека, у которого должны находиться ключи от замков ворот скотомогильника, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Прокуратура Сортавалы установила, что местный индивидуальный предприниматель, который содержит сельскохозяйственных животных, имеет в собственности биотермическую яму (скотомогильник) общей площадью 34,7 кв. м.

При проведении проверки выявлено, что биотермическая яма содержится с нарушением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, что создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Так, вопреки установленным требованиям территория скотомогильника не огорожена глухим забором с въездными воротами, отсутствуют удобные подъездные пути, над ямой не сооружен навес с определенными параметрами, а также нет помещения для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. Кроме того, не назначен ответственный работник, у которого должны находиться ключи от замков ворот скотомогильника и крышки биотермической ямы.

По результатам проверки в отношении предпринимателя прокуратура возбудила дело об административном.

Постановлением управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Ранее, в 2017 году, за аналогичные нарушения он также был привлечен к административной ответственности.

В связи с систематическим нарушением обязательных требований законодательства прокурор г. Сортавалы предъявил в Сортавальский городской суд исковое заявление об обязании предпринимателя привести биотермическую яму (скотомогильник) в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.