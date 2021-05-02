Предпринимателям Карелии дали полдня для визита в прокуратуру

Заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и бизнес-омбудсмен Елена Гнетова проведут совместный прием предпринимателей республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Для предпринимателей в районах Карелии прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи 12 мая с 10.00 до 12.00. Трансляция будет организована в помещениях территориальных прокуратур.

Предпринимателей Петрозаводска и Прионежского района будут принимать на личных встречах в тот же день с 12.00 до 13.00 в помещении республиканской прокуратуры.