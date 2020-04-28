Предпринимателям упростили самоликвидацию на время эпидемии: разъяснения УФНС Карелии

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии подготовило разъяснения о возможности прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей без электронной подписи.

"ФНС России доработала сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП" для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19)", - говорится в сообщении налоговой службы.

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