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Председателя суда ищут в Карелии

Новости. Общество
12:54, 22 Февраля 2020
фото: https://pixabay.com/
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Квалификационная коллегия судей республики объявила об открытии вакантной должности.

Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности председателя Кемского городского суда.

Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 23 марта 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

Ранее в Карелии женщина была изгнана из зала суда за кормление ребенка грудью.

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