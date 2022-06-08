Представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила работу властей Карелии по сотрудничеству с Ираном

Рабочая группа Центра по привлечению иностранных инвестиций и содействия импортозамещения для предприятий в Республике Карелии под руководством генерального директора Алексея Раумо работает в эти дни в Исламской республике Иран.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Центра.

Поездка связана с развитием и углублением договорённостей и соглашений, достигнутых в ходе визита правительственной делегации республики Карелия в конце мая сего года и организована по прямому поручению Главы Карелии. В состав рабочей группы также включен представитель Ассоциации камнеобработчиков Карелии Евгений Трифонов.

В течение двух дней в Иране прошел ряд важных встреч и конкретизированы позиции по договорённостям с иранской стороной.

В частности, прошли подробные консультации с компанией «Фарзин Рокстоун Трейд Компани» и ее генеральным менеджером господином Рахимом Алиджани. Компания участвует в реализации соглашения между Ассоциациями камнеобработчиков Карелии и Ирана по организации площадки иранского камня в Карелии. В ходе консультаций и переговоров проговорен конкретный механизм реализации Соглашения и дорожная карта по его продвижению. Общий объём инвестиций иранской стороны планируется на уровне 5 миллионов евро. Кроме того, обговорены другие варианты сотрудничества.

Рабочая группа также посетила провинцию Мазандаран, где находится специальная экономическая зона порта Ношар.

В ходе переговоров с заместителем генерального директора порта господином Саедом Киа Коджори достигнуто понимание по тарифам и условиям перевалки и хранения грузов. Порт является частью специальной экономической зоны и полностью приспособлен для перевалки экспортно-импортных грузов и готов к работе с карельскими предприятиями. Через порт можно осуществлять как экспорт пиломатериалов из республики так и импорт иранского камня и другой продукции из Исламской Республики. Площади порта позволяют осуществлять быструю и безопасную перевалку всей продукции.

Также на территории специальной экономической зоны Ношар проведена встреча с генеральным директором компании «Бамиян Чуб Ватан Ко» господином Сохрабом Мусави. Господин Мусави имеет огромный опыт работы с Россией, прекрасно говорит по русски.

Имея свой терминал и площадки на территории специальной экономической зоны порта Ношар господин Мусави выразил полную готовность быть основным контрагентом по приёмке и экспедированию карельских грузов в обоих направлениях.

Проработка логистических и транспортных коридоров — важнейшая часть взаимодействия, поэтому этому уделяется большое значение и, фактически, такой коридор уже выстроен.

В самом Тегеране проведён еще ряд встреч с представителями производителей кормов и камнеобрабатывающей промышленности, планируются встречи с представителями финансового сектора Ирана по вопросам инвестиций в Карелию, есть договорённость о встречах с потенциальными покупателями пиломатериалов.

Карелия является одним из первых регионов России, налаживающих столь предметные связи с Исламской Республикой. Это было отмечено и Директором Департамента печати и информации МИД РФ Марией Захаровой, которая сопровождала министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе визита в Тегеран в эти дни. На встрече с Захаровой заместитель генерального директора Центра Артём Силаков получил высокую оценку работы Карелии на иранском направлении. «Безусловно, установка Главы Карелии Артура Парфенчикова на интенсификацию развития связей с Исламской Республикой Иран был абсолютно верным и полностью соответствует федеральной повестке. В данном случае Карелия действует на опережение и достаточно эффективно», — говорится в сообщении Центра.