Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Спасатели в Карелии подняли на берег тело утонувшего рыбака 1
16.12.2020 14:35
Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений 6
16.12.2020 12:50
За две недели в Карелии утонули 8 рыбаков 5
16.12.2020 13:34
МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому: принят законопроект 6
16.12.2020 16:21
ВОЗ советует надевать маски и на семейных праздниках
16.12.2020 19:10
Половина заболевших работников предприятий Карелии продолжает ходить на работу 3
16.12.2020 15:57
Жителей Карелии просят оценить для президента качество своей жизни 17
16.12.2020 18:20

Представитель оппозиции в парламенте Карелии начнет получать зарплату за свою работу

Новости. Общество
11:41, 17 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Представитель фракции "Яблоко" в парламенте Карелии Эмилия Слабунова теперь будет работать там на постоянной основе, то есть получать зарплату за исполнение депутатских обязанностей.

Это следует из решения, принятого сегодня депутатами парламента.

По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, от Слабуновой поступило заявление "о переходе на работу на постоянной платной основе". Ранее она работала на  непостоянной основе, совмещая депутатские обязанности с другой основной работой.

Депутаты поддержали ее назначение на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальной политике.  На этом посту по закону Слабуновой полагается выплачивать зарплату.

Голосовать за ее кандидатуру депутатам пришлось дважды. В первый раз она не набрала нужного числа голосов. Шандалович попросил парламентариев "быть внимательнее" и переголосовать. После этого решение было принято.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-17 11:49:45
Повесила протестанутую футболку на гвоздь :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 11:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели"
Сегодня 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»