Представитель оппозиции в парламенте Карелии начнет получать зарплату за свою работу

Представитель фракции "Яблоко" в парламенте Карелии Эмилия Слабунова теперь будет работать там на постоянной основе, то есть получать зарплату за исполнение депутатских обязанностей.

Это следует из решения, принятого сегодня депутатами парламента.

По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, от Слабуновой поступило заявление "о переходе на работу на постоянной платной основе". Ранее она работала на непостоянной основе, совмещая депутатские обязанности с другой основной работой.

Депутаты поддержали ее назначение на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальной политике. На этом посту по закону Слабуновой полагается выплачивать зарплату.

Голосовать за ее кандидатуру депутатам пришлось дважды. В первый раз она не набрала нужного числа голосов. Шандалович попросил парламентариев "быть внимательнее" и переголосовать. После этого решение было принято.