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Новости. Общество
16:55, 04 Марта 2019
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Представитель УК "Новые технологии управления" считает, что фирма в Карелии стала "мальчиком для битья"

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В городском суде Петрозаводска 4 марта продолжилось рассмотрение иска городской прокуратуры к управляющей организации "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад.

"Если бы мы применили силовое решение и выставили жильцам (счета с учетом платы за диагностирование - прим. ред.), то жильцы пойдут в суд. Суд был бы на стороне собственников", - заявила в суде руководитель управляющей организации Людмила Пузенко.

Она отметила, что не может без решения собрания жильцов производить необходимые работы. Пузенко также пожаловалась на положение, в котором оказалась компания после прокурорского иска.

"Когда случилось в стране вот такое горе, когда взорвались дома, причем это был чисто человеческий фактор. Это не был фактор использования общедомового имущества. Взрывы были в квартирах. Я понимаю, что прокуратура поднимает этот вопрос. Я понимаю ваше, простите, беспокойство. Но, простите, это первый процесс. Больше не было таких процессов. И нас выбрали, как мальчиков для битья. Я считаю, что это неправильно", - сказала она.

Подробнее читайте далее на "Вестях Карелии".

 

 

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