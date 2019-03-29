Представители учебных организаций Петрозаводска пожаловались на завышенный тариф по вывозу ТКО

Мэрия Петрозаводска намерена подготовить обращение в Минприроды республики с предложением о перерасчете действующих нормативов оплаты услуг за вывоз ТКО.

Экологический семинар для работников системы образования состоялся 28 марта. В мероприятии приняли участие руководители и заместители руководителей по административно-хозяйственной части из образовательных учреждений (школ и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования), а также представители различных организаций города.

"По мнению представителей образовательных организаций, тариф, по которому школам и детским садам оплачивается услуга по вывозу твердых коммунальных отходов, завышен. Зачастую это связано с тем, что эти учреждения не имеют собственных контейнерных площадок, пользуясь общими. Тем не менее, на семинаре высказано пожелание о поиске возможностей для изменения тарифа за вывоз ТКО для образовательных учреждений. В ближайшее время мы подготовим соответствующие предложения в Минприроды республики", – рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.