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Новости. Общество
09:59, 29 Марта 2019
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Представители учебных организаций Петрозаводска пожаловались на завышенный тариф по вывозу ТКО

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Мэрия Петрозаводска намерена подготовить обращение в Минприроды республики с предложением о перерасчете действующих нормативов оплаты услуг за вывоз ТКО.

Экологический семинар для работников системы образования состоялся 28 марта. В мероприятии приняли участие руководители и заместители руководителей по административно-хозяйственной части из образовательных учреждений (школ и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования), а также представители различных организаций города.

"По мнению представителей образовательных организаций, тариф, по которому школам и детским садам оплачивается услуга по вывозу твердых коммунальных отходов, завышен. Зачастую это связано с тем, что эти учреждения не имеют собственных контейнерных площадок, пользуясь общими. Тем не менее, на семинаре высказано пожелание о поиске возможностей для изменения тарифа за вывоз ТКО для образовательных учреждений. В ближайшее время мы подготовим соответствующие предложения в Минприроды республики", – рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

 

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