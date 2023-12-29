Предстоящей ночью в Карелии допустили похолодание до -40℃

В ночь на 4 января республику ждут лютые морозы.

Как рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», предстоящей ночью, 4 января, в республике может быть еще холоднее, чем ранее.

«Предстоящей ночью по республике столбики термометров будут понижаться до -28…-33℃, местами -35…-40℃. Днем -25…-30℃, местами -30…-35℃. В связи с особенностью рельефа местами не исключены понижения температуры ночью ниже -40℃», — написали в паблике.

Также там отметили, что в Петрозаводске ночью ожидается похолодание до -33℃.

Ранее в Гидрометцентре Карелии рассказали, когда в республике закончатся суровые морозы.